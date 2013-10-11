Мело "Клемер" да Силва - статистика
Тренер
|Имя
|Мело
|Фамилия
|"Клемер" да Силва
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|20 октября 1968
|Имя
|Мело
|Фамилия
|"Клемер" да Силва
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|20 октября 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Интернасьонал
|12
|2
|5
|5
|Дата
|Матч
|11.10.2013
|Фламенго
|2 : 1
|Интернасьонал
|13.10.2013
|Интернасьонал
|4 : 1
|Наутико
|17.10.2013
|Сантос
|0 : 0
|Интернасьонал
|20.10.2013
|Интернасьонал
|2 : 2
|Гремио
|04.11.2013
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Интернасьонал
|10.11.2013
|Интернасьонал
|2 : 1
|Ботафого
|15.11.2013
|Атлетико Минейро
|2 : 1
|Интернасьонал
|18.11.2013
|Гойас
|3 : 1
|Интернасьонал
|25.11.2013
|Интернасьонал
|0 : 0
|Коритиба
|01.12.2013
|Коринтианс
|0 : 0
|Интернасьонал
|08.12.2013
|Интернасьонал
|0 : 0
|Понте-Прета
|27.10.2013
|Интернасьонал
|2 : 3
|Сан-Паулу