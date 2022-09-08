Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анте Шимунджа - статистика

    Тренер
    Имя Анте
    Фамилия Шимунджа
    Команда Лудогорец
    Гражданство Словения
    Дата рождения 28 сентября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лудогорец 6 2 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Лудогорец 2 : 1 Рома
    15.09.2022 Бетис 3 : 2 Лудогорец
    06.10.2022 ХИК 1 : 1 Лудогорец
    13.10.2022 Лудогорец 2 : 0 ХИК
    27.10.2022 Лудогорец 0 : 1 Бетис
    03.11.2022 Рома 3 : 1 Лудогорец
    • Читайте нас: 