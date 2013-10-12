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    Николай Федоренко

    Тренер
    Имя Николай
    Отчество Иванович
    Фамилия Федоренко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 31 июля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Звезда К 14 5 4 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.10.2013 Александрия 0 : 0 Звезда К
    20.10.2013 Звезда К 1 : 0 Нива
    25.10.2013 Николаев 2 : 1 Звезда К
    02.11.2013 Звезда К 2 : 1 Нафтовик-Укрнафта
    23.11.2013 Титан 1 : 0 Звезда К
    29.03.2014 Звезда К 0 : 0 Гелиос
    18.04.2014 Олимпик 1 : 2 Звезда К
    26.04.2014 Звезда К 0 : 1 ФК Сумы
    04.05.2014 Сталь 1 : 2 Звезда К
    17.05.2014 Десна 2 : 4 Звезда К
    22.05.2014 Звезда К 1 : 1 Александрия
    29.05.2014 Нива 2 : 2 Звезда К
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