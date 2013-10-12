Николай Федоренко
Тренер
|Имя
|Николай
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Федоренко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 июля 1955
|Имя
|Николай
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Федоренко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|31 июля 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Звезда К
|14
|5
|4
|5
|Дата
|Матч
|12.10.2013
|Александрия
|0 : 0
|Звезда К
|20.10.2013
|Звезда К
|1 : 0
|Нива
|25.10.2013
|Николаев
|2 : 1
|Звезда К
|02.11.2013
|Звезда К
|2 : 1
|Нафтовик-Укрнафта
|23.11.2013
|Титан
|1 : 0
|Звезда К
|29.03.2014
|Звезда К
|0 : 0
|Гелиос
|18.04.2014
|Олимпик
|1 : 2
|Звезда К
|26.04.2014
|Звезда К
|0 : 1
|ФК Сумы
|04.05.2014
|Сталь
|1 : 2
|Звезда К
|17.05.2014
|Десна
|2 : 4
|Звезда К
|22.05.2014
|Звезда К
|1 : 1
|Александрия
|29.05.2014
|Нива
|2 : 2
|Звезда К