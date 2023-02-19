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    Юрий Уткульбаев - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Анварович
    Фамилия Уткульбаев
    Команда Рубин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 декабря 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 КАМАЗ 0 : 0 Рубин Россия. Первая лига, 23 тур
    25.03.2023 Алания 0 : 0 Рубин Россия. Первая лига, 24 тур
    02.04.2023 Рубин 1 : 1 Велес Россия. Первая лига, 25 тур
    07.04.2023 Волгарь 0 : 0 Рубин Россия. Первая лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рубин 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.02.2023 ЦСКА 0 : 2 Рубин
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