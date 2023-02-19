Юрий Уткульбаев - статистика
Тренер
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анварович
|Фамилия
|Уткульбаев
|Команда
|Рубин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 декабря 1969
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анварович
|Фамилия
|Уткульбаев
|Команда
|Рубин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 декабря 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|КАМАЗ
|0 : 0
|Рубин
|Россия. Первая лига, 23 тур
|25.03.2023
|Алания
|0 : 0
|Рубин
|Россия. Первая лига, 24 тур
|02.04.2023
|Рубин
|1 : 1
|Велес
|Россия. Первая лига, 25 тур
|07.04.2023
|Волгарь
|0 : 0
|Рубин
|Россия. Первая лига, 26 тур