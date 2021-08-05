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    Франтишек Штрака - статистика

    Тренер
    Имя Франтишек
    Фамилия Штрака
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 28 мая 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2021 Линкольн 1 : 3 Слован
    10.08.2021 Слован 1 : 1 Линкольн
    19.08.2021 Олимпиакос 3 : 0 Слован
    26.08.2021 Слован 2 : 2 Олимпиакос
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