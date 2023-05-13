Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йозеф Вебер - статистика

Чехия
25 декабря 1970 (55)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Млада Болеслав
32
9
12
11
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Градец-Кралове
2 : 0
13.05.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Млада Болеслав
0 : 0
07.05.2023
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Млада Болеслав
1 : 1
30.04.2023
Фастав
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Теплице
1 : 1
25.04.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Млада Болеслав
1 : 0
22.04.2023
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Богемианс 1905
4 : 0
16.04.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.04.2023
Славия
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Млада Болеслав
0 : 0
01.04.2023
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Сигма
2 : 0
18.03.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Млада Болеслав
4 : 0
12.03.2023
Слован
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
2 : 1
05.03.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
2 : 2
25.02.2023
Динамо
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
0 : 1
18.02.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Млада Болеслав
0 : 1
12.02.2023
Пардубице
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Спарта
4 : 1
05.02.2023
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Яблонец
1 : 2
12.11.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Млада Болеслав
3 : 0
06.11.2022
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Баник
3 : 1
29.10.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Млада Болеслав
4 : 3
23.10.2022
Богемианс 1905
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Славия
2 : 1
16.10.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Виктория
2 : 0
08.10.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Млада Болеслав
1 : 1
01.10.2022
Сигма
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Слован
1 : 3
17.09.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Млада Болеслав
1 : 1
11.09.2022
Словацко
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
03.09.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Млада Болеслав
1 : 2
31.08.2022
Градец-Кралове
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 3
27.08.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Млада Болеслав
1 : 3
20.08.2022
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Млада Болеслав
2 : 2
07.08.2022
Яблонец
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Фастав
0 : 0
30.07.2022
Млада Болеслав
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+