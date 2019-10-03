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    Зоран Милинкович - статистика

    Тренер
    Имя Зоран
    Фамилия Милинкович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 18 июля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.10.2019 Астана 1 : 2 Партизан
    24.10.2019 Партизан 0 : 1 Манчестер Юнайтед
    07.11.2019 Манчестер Юнайтед 3 : 0 Партизан
    28.11.2019 АЗ Алкмаар 2 : 2 Партизан
    12.12.2019 Партизан 4 : 1 Астана
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