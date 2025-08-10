Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Константин Емельянов - статистика

Россия
28 марта 1970 (56)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
КДВ
16
5
5
6
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
10.08.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
0 : 3
30.07.2025
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Уралец-ТС
0 : 0
27.07.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
2 : 2
06.07.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
0 : 0
03.07.2025
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
1 : 0
29.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
КДВ
0 : 1
22.06.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Сокол Казань
1 : 0
14.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
КДВ
5 : 0
08.06.2025
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
1 : 3
01.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
2 : 2
25.05.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
4 : 2
18.05.2025
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Динамо Брл
0 : 0
11.05.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
0 : 0
04.05.2025
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 6
27.04.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Рубин-2
1 : 0
12.04.2025
КДВ
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+