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    Игорь Панкратьев - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Фамилия Панкратьев
    Гражданство Литва
    Дата рождения 9 августа 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Литва 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.06.2015 Венгрия 4 : 0 Литва
    08.06.2015 Мальта 2 : 0 Литва
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