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    Вячеслав Руснак - статистика

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Фамилия Руснак
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 28 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шериф 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.07.2015 Шериф 0 : 3 Одд
    09.07.2015 Одд 0 : 0 Шериф
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