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    Арик Бенадо - статистика

    Тренер
    Имя Арик
    Фамилия Бенадо
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 5 декабря 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Маккаби 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2020 Маккаби 3 : 1 Железничар
    17.09.2020 Маккаби 2 : 1 Кайрат
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