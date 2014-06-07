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    Хоссам Хассан - статистика

    Тренер
    Имя Хоссам
    Фамилия Хассан
    Гражданство Египет
    Дата рождения 10 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иордания 5 0 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.06.2014 Колумбия 3 : 0 Иордания
    04.09.2014 Узбекистан 2 : 0 Иордания
    09.09.2014 Китай 1 : 1 Иордания
    13.10.2014 Иордания 1 : 1 Кувейт
    14.11.2014 Иордания 0 : 1 Южная Корея
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