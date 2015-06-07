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    Хабьер Аскаргорта

    Тренер
    Имя Хабьер
    Фамилия Аскаргорта
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 сентября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боливия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.06.2015 Аргентина 5 : 0 Боливия
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