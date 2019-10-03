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    Стойчо Стоев - статистика

    Тренер
    Имя Стойчо
    Фамилия Стоев
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 15 августа 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лудогорец 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.10.2019 Ференцварош 0 : 3 Лудогорец
    24.10.2019 Лудогорец 0 : 1 Эспаньол
    07.11.2019 Эспаньол 6 : 0 Лудогорец
    28.11.2019 ЦСКА 1 : 1 Лудогорец
    12.12.2019 Лудогорец 1 : 1 Ференцварош
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