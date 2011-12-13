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    Мигель Анхель Лотина - статистика

    Тренер
    Имя Мигель Анхель
    Фамилия Лотина
    Гражданство Испания
    Дата рождения 18 июня 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Депортиво 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.12.2011 Депортиво 3 : 1 Леванте
    21.12.2011 Леванте 4 : 1 Депортиво
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