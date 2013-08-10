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    Армин Ройтерсхан - статистика

    Тренер
    Имя Армин
    Фамилия Ройтерсхан
    Гражданство Германия
    Дата рождения 1 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нюрнберг 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.08.2013 Хоффенхайм 2 : 2 Нюрнберг
    24.08.2013 Бавария 2 : 0 Нюрнберг
    31.08.2013 Нюрнберг 0 : 1 Аугсбург
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