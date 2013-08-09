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    Валерий Умнов - статистика

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Умнов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 декабря 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2013 Машук-КМВ 0 : 2 Анжи-2
    28.08.2013 Черноморец 4 : 0 Машук-КМВ
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