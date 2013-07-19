Леос Калвода
Тренер
|Имя
|Леос
|Фамилия
|Калвода
|Команда
|Зноймо
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|26 марта 1958
|Имя
|Леос
|Фамилия
|Калвода
|Команда
|Зноймо
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|26 марта 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зноймо
|26
|5
|13
|8
|Дата
|Матч
|19.07.2013
|Дукла
|1 : 1
|Зноймо
|26.07.2013
|Зноймо
|0 : 0
|Теплице
|02.08.2013
|Высочина
|4 : 0
|Зноймо
|11.08.2013
|Зноймо
|0 : 1
|Виктория
|17.08.2013
|Яблонец
|5 : 5
|Зноймо
|24.08.2013
|Зноймо
|0 : 1
|Славия
|01.09.2013
|Богемианс 1905
|2 : 0
|Зноймо
|16.09.2013
|Зноймо
|0 : 2
|Спарта
|28.09.2013
|Зноймо
|2 : 0
|Млада Болеслав
|19.10.2013
|Баник
|1 : 1
|Зноймо
|02.11.2013
|Слован
|0 : 0
|Зноймо
|09.11.2013
|Зноймо
|1 : 2
|Словацко
|24.11.2013
|Зноймо
|2 : 1
|Сигма
|29.11.2013
|Теплице
|1 : 3
|Зноймо
|22.02.2014
|Зноймо
|0 : 0
|Высочина
|02.03.2014
|Виктория
|3 : 2
|Зноймо
|08.03.2014
|Зноймо
|4 : 0
|Яблонец
|30.03.2014
|Спарта
|3 : 0
|Зноймо
|13.04.2014
|Млада Болеслав
|5 : 1
|Зноймо
|19.04.2014
|Зноймо
|0 : 4
|Баник
|28.04.2014
|Пршибрам
|1 : 1
|Зноймо
|03.05.2014
|Зноймо
|4 : 1
|Слован
|25.05.2014
|Сигма
|2 : 0
|Зноймо
|31.05.2014
|Зноймо
|0 : 2
|Дукла