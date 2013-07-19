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    Леос Калвода

    Тренер
    Имя Леос
    Фамилия Калвода
    Команда Зноймо
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 26 марта 1958
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