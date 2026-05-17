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Ларс Сондергаард
Статистика
Ларс Сондергаард - статистика
Дания
5 апреля 1959 (67)
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Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2014/2015
Дания. Суперлига 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Сендерийск
32
12
12
8
Дания. Суперлига, 32 тур
Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Орхус
2 : 1
03.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 28 тур
Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 27 тур
Брондбю
6 : 0
17.04.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 26 тур
Сендерийск
0 : 2
12.04.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 25 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
04.04.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 24 тур
Нордшелланд
2 : 0
22.03.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 23 тур
Сендерийск
1 : 1
15.03.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
1 : 0
01.03.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Брондбю
0 : 0
23.02.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 20 тур
Сендерийск
2 : 1
16.02.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
2 : 1
08.02.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 18 тур
Копенгаген
0 : 2
07.12.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 17 тур
Сендерийск
2 : 2
28.11.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 1
23.11.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 3
09.11.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
0 : 0
26.10.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 0
20.10.2025
Фредерисия
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
1 : 1
03.10.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Сендерийск
1 : 2
27.09.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Сендерийск
0 : 1
12.09.2025
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
0 : 2
31.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 0
24.08.2025
Брондбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
1 : 0
08.08.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
3 : 2
03.08.2025
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 2 тур
Мидтьюлланд
6 : 2
28.07.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
1 : 1
20.07.2025
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