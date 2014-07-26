Лоренцо Сталенс - статистика
Тренер
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Сталенс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|30 апреля 1964
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Сталенс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|30 апреля 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Серкль Брюгге
|10
|2
|5
|3
|Дата
|Матч
|26.07.2014
|Серкль Брюгге
|0 : 0
|Гент
|02.08.2014
|Генк
|1 : 1
|Серкль Брюгге
|09.08.2014
|Серкль Брюгге
|0 : 1
|Остенде
|15.08.2014
|Брюгге
|1 : 1
|Серкль Брюгге
|24.08.2014
|Серкль Брюгге
|1 : 0
|Локерен
|30.08.2014
|Роял Мускрон-Перувельц
|4 : 0
|Серкль Брюгге
|13.09.2014
|Серкль Брюгге
|1 : 0
|Шарлеруа
|20.09.2014
|Андерлехт
|3 : 2
|Серкль Брюгге
|27.09.2014
|Серкль Брюгге
|1 : 2
|Вестерло
|04.10.2014
|Ваасланд-Беверен
|1 : 0
|Серкль Брюгге