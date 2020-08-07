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Томас Шааф
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Томас Шааф - статистика
Германия
30 апреля 1961 (65)
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Команда
И
В
П
Н
Вердер
1
0
1
0
Германия. Кубок, 1/32 финала
Оснабрюк
2 : 0
07.08.2021
Вердер
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