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    Томас Шааф - статистика

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Шааф
    Гражданство Германия
    Дата рождения 30 апреля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вердер 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2021 Оснабрюк 2 : 0 Вердер
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