Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торстен Либеркнехт - статистика

Германия
1 августа 1973 (53)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Дармштадт
21
11
2
8
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
4 : 0
07.02.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Герта
2 : 2
01.02.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
2 : 0
23.01.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 2
19.12.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
3 : 2
06.12.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
0 : 0
30.11.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 3
08.11.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
2 : 2
01.11.2025
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
19.10.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
1 : 1
04.10.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
Главные новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
3
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+