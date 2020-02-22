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Фран Эскриба
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Фран Эскриба - статистика
Испания
3 мая 1965 (61)
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Испания. Примера 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
В
П
Н
Сельта
15
3
8
4
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 0
22.02.2020
Леганес
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
1 : 1
19.01.2020
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
3 : 1
22.12.2019
Сельта
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
2 : 2
15.12.2019
Мальорка
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
3 : 2
08.12.2019
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
0 : 0
29.11.2019
Вальядолид
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
1 : 3
24.11.2019
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 1
03.11.2019
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
30.10.2019
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 1
27.10.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
2 : 0
20.10.2019
Сельта
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1 : 0
06.10.2019
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
2 : 0
29.09.2019
Сельта
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
1 : 1
26.09.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 3
17.08.2019
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