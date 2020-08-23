Василий Сачко - статистика
Тренер
|Имя
|Василий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Сачко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|3 мая 1975
|Имя
|Василий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Сачко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|3 мая 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ворскла
|26
|11
|7
|8
|Дата
|Матч
|23.08.2020
|Ворскла
|5 : 2
|Рух
|19.09.2020
|Александрия
|0 : 2
|Ворскла
|26.09.2020
|Ворскла
|0 : 0
|Мариуполь
|03.10.2020
|Днепр-1
|2 : 2
|Ворскла
|18.10.2020
|Олимпик
|0 : 1
|Ворскла
|01.11.2020
|Львов
|1 : 0
|Ворскла
|08.11.2020
|Заря
|0 : 0
|Ворскла
|22.11.2020
|Ворскла
|3 : 0
|Колос
|28.11.2020
|Динамо
|2 : 0
|Ворскла
|06.12.2020
|Десна
|1 : 0
|Ворскла
|13.09.2020
|Ворскла
|2 : 0
|Ингулец
|12.12.2020
|Ворскла
|1 : 1
|Минай
|14.02.2021
|Рух
|1 : 1
|Ворскла
|21.02.2021
|Ингулец
|2 : 2
|Ворскла
|27.02.2021
|Ворскла
|3 : 1
|Александрия
|06.03.2021
|Мариуполь
|0 : 1
|Ворскла
|13.03.2021
|Ворскла
|0 : 1
|Днепр-1
|20.03.2021
|Ворскла
|3 : 0
|Олимпик
|24.10.2020
|Шахтер
|1 : 1
|Ворскла
|11.04.2021
|Ворскла
|2 : 1
|Львов
|17.04.2021
|Ворскла
|4 : 2
|Заря
|24.04.2021
|Колос
|3 : 0
|Ворскла
|01.05.2021
|Ворскла
|1 : 5
|Динамо
|05.05.2021
|Ворскла
|1 : 1
|Десна
|09.05.2021
|Минай
|1 : 2
|Ворскла
|04.04.2021
|Ворскла
|0 : 2
|Шахтер