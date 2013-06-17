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    Эдди Этаэта - статистика

    Тренер
    Имя Эдди
    Фамилия Этаэта
    Команда Таити
    Гражданство Таити
    Дата рождения 1 июня 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Таити 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.06.2013 Таити 1 : 6 Нигерия
    20.06.2013 Испания 10 : 0 Таити
    23.06.2013 Уругвай 8 : 0 Таити
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