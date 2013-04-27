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    Анатолий Писковец - статистика

    Тренер
    Имя Анатолий
    Фамилия Писковец
    Гражданство Украина
    Дата рождения 27 мая 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волынь 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.04.2013 Волынь 0 : 0 Металлург
    03.05.2013 Металлург 2 : 0 Волынь
    11.05.2013 Волынь 1 : 3 Арсенал
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