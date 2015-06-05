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Александр Ненашкин - статистика

Спартак
Россия
11 июня 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак
21
1
13
7
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Спартак
2 : 2
05.06.2015
Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Динамо Киров
2 : 2
24.05.2015
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Спартак
1 : 3
18.05.2015
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Носта
3 : 0
12.05.2015
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Спартак
0 : 3
30.04.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Лада-Тольятти
3 : 1
24.04.2015
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Спартак
0 : 5
18.04.2015
Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
КАМАЗ
6 : 0
28.10.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Динамо Киров
1 : 0
16.10.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Спартак
0 : 4
10.10.2014
Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Спартак
0 : 6
28.09.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
23.09.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Челябинск
3 : 2
17.09.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Спартак
1 : 1
12.09.2014
Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Рубин-2
4 : 2
07.09.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Спартак
1 : 1
02.09.2014
КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Носта
0 : 0
27.08.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Спартак
1 : 1
21.08.2014
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Спартак
1 : 1
07.08.2014
Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Волга
3 : 0
01.08.2014
Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Спартак
0 : 2
24.07.2014
Нефтехимик
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