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    Кристиан Букки - статистика

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Букки
    Гражданство Италия
    Дата рождения 13 февраля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сассуоло 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2017 Сассуоло 0 : 0 Дженоа
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