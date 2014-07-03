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    Пер Йоар Хансен

    Тренер
    Имя Пер Йоар
    Фамилия Хансен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 17 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Русенборг 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.07.2014 Русенборг 4 : 0 Елгава
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