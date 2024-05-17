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Аттила Пинтер - статистика

Мезекевешд
Венгрия
7 мая 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Мезекевешд
33
5
22
6
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Мезекевешд
1 : 1
17.05.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Кишварда
4 : 2
12.05.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Мезекевешд
1 : 2
04.05.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Пакш
2 : 1
27.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Кечкемет
1 : 0
21.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 28 тур
Мезекевешд
0 : 4
14.04.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 27 тур
Фехервар
5 : 0
06.04.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 26 тур
Мезекевешд
0 : 3
31.03.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 25 тур
Уйпешт
2 : 2
16.03.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
1 : 2
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Дебрецен
0 : 1
02.03.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
МТК
2 : 1
23.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Мезекевешд
1 : 2
17.02.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
1 : 1
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
Мезекевешд
0 : 3
04.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 17 тур
Академия Пушкаша
0 : 0
17.12.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Мезекевешд
0 : 2
10.12.2023
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Мезекевешд
0 : 2
06.12.2023
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
0 : 0
03.12.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Мезекевешд
4 : 0
25.11.2023
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дьошдьер
2 : 0
11.11.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Мезекевешд
2 : 1
04.11.2023
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Мезекевешд
1 : 0
29.10.2023
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
2 : 1
21.10.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Мезекевешд
1 : 2
07.10.2023
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Пакш
2 : 1
30.09.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
Кечкемет
0 : 2
22.09.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Мезекевешд
1 : 3
03.09.2023
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Фехервар
2 : 0
27.08.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Уйпешт
1 : 1
12.08.2023
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Мезекевешд
2 : 4
05.08.2023
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
Дебрецен
3 : 1
31.07.2023
Мезекевешд
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