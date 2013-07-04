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    Илиан Илиев - статистика

    Тренер
    Имя Илиан
    Фамилия Илиев
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 2 июля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Левски 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.07.2013 Левски 0 : 0 Иртыш
    11.07.2013 Иртыш 2 : 0 Левски
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