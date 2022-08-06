Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013