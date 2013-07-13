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    Сергей Зайцев - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Зайцев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 13 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Металлург 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.07.2013 Металлург 0 : 1 Мариуполь
    22.07.2013 Заря 0 : 0 Металлург
    03.08.2013 Говерла 1 : 1 Металлург
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