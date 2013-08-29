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    Михай Стойкицэ - статистика

    Тренер
    Имя Михай
    Фамилия Стойкицэ
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 10 мая 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шериф 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.08.2013 Шериф 2 : 1 Войводина
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