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    Мурод Исмоилов - статистика

    Тренер
    Имя Мурод
    Фамилия Исмоилов
    Гражданство Узбекистан
    Дата рождения 4 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пахтакор 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.01.2013 Кубань (ЛФЛ) 1 : 0 Пахтакор
    20.01.2013 Анжи 0 : 1 Пахтакор
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