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    Дидье Сикс - статистика

    Тренер
    Имя Дидье
    Фамилия Сикс
    Гражданство Франция
    Дата рождения 21 августа 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Того 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.06.2015 Гана 1 : 0 Того
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