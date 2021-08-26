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    Севнет Бишоу - статистика

    Тренер
    Имя Севнет
    Фамилия Бишоу
    Гражданство Эфиопия
    Дата рождения 1 января 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эфиопия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2021 Эфиопия 0 : 0 Сьерра-Леоне
    29.08.2021 Эфиопия 2 : 1 Уганда
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