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    Густаво Феррин - статистика

    Тренер
    Имя Густаво
    Фамилия Феррин
    Команда Ангола
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 1 мая 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангола 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.11.2022 ЮАР 1 : 1 Ангола
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