Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2013/2014 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002