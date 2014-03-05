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    Карлос Игесунд - статистика

    Тренер
    Имя Карлос
    Фамилия Игесунд
    Гражданство ЮАР
    Дата рождения 26 июля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЮАР 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2014 ЮАР 0 : 5 Бразилия
    26.05.2014 Австралия 1 : 1 ЮАР
    30.05.2014 Новая Зеландия 0 : 0 ЮАР
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