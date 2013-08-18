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    Михаэль Визингер - статистика

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Визингер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 27 декабря 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нюрнберг 5 0 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2013 Нюрнберг 2 : 2 Герта
    15.09.2013 Айнтрахт 1 : 1 Нюрнберг
    21.09.2013 Нюрнберг 1 : 1 Боруссия
    29.09.2013 Вердер 3 : 3 Нюрнберг
    06.10.2013 Нюрнберг 0 : 5 Гамбург
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