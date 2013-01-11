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    Жорди Роура - статистика

    Тренер
    Имя Жорди
    Фамилия Роура
    Гражданство Испания
    Дата рождения 10 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барселона 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.01.2013 Барселона 5 : 0 Кордоба
    25.01.2013 Малага 2 : 4 Барселона
    30.01.2013 Реал 1 : 1 Барселона
    26.02.2013 Барселона 1 : 3 Реал
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