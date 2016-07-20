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    Сергей Полстянов - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Полстянов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 апреля 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витязь 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2016 Витязь 1 : 0 Рязань
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