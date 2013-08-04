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    Джон МакГлинн - статистика

    Тренер
    Имя Джон
    Фамилия МакГлинн
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 19 декабря 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хартс 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2013 Сент-Джонстон 1 : 0 Хартс
    24.08.2013 Хартс 2 : 1 Абердин
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