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Анатолий Давыдов
Статистика
Анатолий Давыдов - статистика
Россия
13 ноября 1953 (72)
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
В
П
Н
Зенит-2
25
5
13
7
Россия. ФНЛ, 25 тур
Зенит-2
1 : 1
24.11.2017
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3 : 1
19.11.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 23 тур
Зенит-2
1 : 2
12.11.2017
Оренбург
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
08.11.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1 : 2
04.11.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 1
14.10.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 17 тур
Зенит-2
2 : 0
07.10.2017
Томь
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1 : 0
30.09.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 15 тур
Зенит-2
2 : 1
24.09.2017
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1 : 1
16.09.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3 : 3
10.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 11 тур
Зенит-2
4 : 1
02.09.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1 : 1
27.08.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
2 : 1
19.08.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
13.08.2017
Балтика
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-2
3 : 1
10.08.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0 : 1
05.08.2017
Тамбов
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 0
30.07.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2 : 1
26.07.2017
Cибирь
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2 : 2
22.07.2017
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0 : 1
16.07.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
08.07.2017
Зенит-2
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