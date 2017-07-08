Анатолий Давыдов - статистика
Тренер
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Давыдов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 ноября 1953
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Давыдов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|13 ноября 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит-2
|25
|5
|13
|7
|Дата
|Матч
|08.07.2017
|Шинник
|2 : 1
|Зенит-2
|16.07.2017
|Зенит-2
|0 : 1
|Сочи
|22.07.2017
|Тюмень
|2 : 2
|Зенит-2
|26.07.2017
|Зенит-2
|2 : 1
|Сибирь
|30.07.2017
|Оренбург
|1 : 0
|Зенит-2
|05.08.2017
|Зенит-2
|0 : 1
|Тамбов
|10.08.2017
|Спартак-2
|3 : 1
|Зенит-2
|13.08.2017
|Зенит-2
|2 : 0
|Балтика
|19.08.2017
|Енисей
|2 : 1
|Зенит-2
|27.08.2017
|Авангард
|1 : 1
|Зенит-2
|02.09.2017
|Зенит-2
|4 : 1
|Факел
|06.09.2017
|Ротор
|4 : 1
|Зенит-2
|10.09.2017
|Зенит-2
|3 : 3
|Кубань (ЛФЛ)
|16.09.2017
|Луч
|1 : 1
|Зенит-2
|24.09.2017
|Зенит-2
|2 : 1
|Пари НН
|30.09.2017
|Крылья Советов
|1 : 0
|Зенит-2
|07.10.2017
|Зенит-2
|2 : 0
|Томь
|14.10.2017
|Химки
|1 : 1
|Зенит-2
|21.10.2017
|Зенит-2
|1 : 2
|Волгарь
|29.10.2017
|Сочи
|3 : 3
|Зенит-2
|04.11.2017
|Зенит-2
|1 : 2
|Тюмень
|08.11.2017
|Сибирь
|3 : 1
|Зенит-2
|12.11.2017
|Зенит-2
|1 : 2
|Оренбург
|19.11.2017
|Тамбов
|3 : 1
|Зенит-2
|24.11.2017
|Зенит-2
|1 : 1
|Спартак-2