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    Иво Пульга - статистика

    Тренер
    Имя Иво
    Фамилия Пульга
    Гражданство Италия
    Дата рождения 20 июня 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кальяри 5 2 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.04.2014 Дженоа 1 : 2 Кальяри
    27.04.2014 Кальяри 1 : 0 Парма
    06.05.2014 Наполи 3 : 0 Кальяри
    11.05.2014 Кальяри 0 : 1 Кьево
    18.05.2014 Ювентус 3 : 0 Кальяри
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