Владимир Кухлевский - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кухлевский
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1959
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кухлевский
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кубань Холдинг
|13
|8
|5
|0
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 0
|Чайка
|29.07.2022
|Ессентуки
|0 : 1
|Кубань Холдинг
|07.08.2022
|Кубань Холдинг
|2 : 1
|Форте
|14.08.2022
|Спартак-Нальчик
|2 : 0
|Кубань Холдинг
|21.08.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 5
|Ротор
|27.08.2022
|Биолог-Новокубанск
|2 : 1
|Кубань Холдинг
|03.09.2022
|Кубань Холдинг
|5 : 2
|Машук-КМВ
|10.09.2022
|Кубань Холдинг
|2 : 0
|Алания-2
|18.09.2022
|Дружба
|2 : 3
|Кубань Холдинг
|25.09.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 0
|Легион
|01.10.2022
|Черноморец
|3 : 0
|Кубань Холдинг
|09.10.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 2
|Динамо
|15.10.2022
|СКА
|0 : 1
|Кубань Холдинг