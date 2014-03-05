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    Рашид Таусси - статистика

    Тренер
    Имя Рашид
    Фамилия Таусси
    Гражданство Марокко
    Дата рождения 6 февраля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2014 Марокко 1 : 1 Габон
    28.05.2014 Ангола 2 : 0 Марокко
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