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    Витезлав Лавичка - статистика

    Тренер
    Имя Витезлав
    Фамилия Лавичка
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 30 апреля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спарта 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.01.2015 Спарта 2 : 5 ПСВ
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