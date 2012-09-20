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    Нитцан Шираци - статистика

    Тренер
    Имя Нитцан
    Фамилия Шираци
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 21 июля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хапоэль 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.09.2012 Хапоэль 0 : 3 Атлетико
    04.10.2012 Академика 1 : 1 Хапоэль
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